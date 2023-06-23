Gram altın rekor tazeledi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kuru yükselişe geçerken gram altın yeni tarihi zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle gram altın yükselmeye ve yeni tarihi zirveler kaydetmeye devam ediyor.

Faiz kararının ardından dolar kurunun 25 lirayı aşmasıyla gram altın tarihi rekorunu tazeleyerek 1.567 TL'ye ulaştı.

Gün içerisinde yeni rekorunu kaydeden gram altın geri çekilerek saat 10.44 itibarıyla 1545 lira seviyesinde hareket ediyor.

2023 yılına 1100 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 42’nin üzerinde artış kaydetti.

KÜRESEL PİYASADA ‘ŞAHİN’ BASKISI

İç piyasada kurdaki yükselişin etkisiyle gram altın rekor tazelerken, küresel piyasada önde gelen merkez bankalarının faiz artışlarına devam edeceği sinyali vermesi altın fiyatlarını baskıladı.

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının faiz artışlarına devam edeceğini söylemesinin ardından geriledi. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Analistler, Fed’in bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ediyor.

Ons altın dün düşüş eğilimini dördüncü güne taşıyarak yüzde 1 değer kaybıyla 1.913 dolara gerilemişti.

Bugün gün içerisinde en düşük 1910 dolara seviyesini gören ons altın, saat 10.44 itibarıyla 1917 lira seviyesinden işlem görüyor.

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