Portakal suyu fiyatları tarihi zirvede

Portakal suyu fiyatları, üretimdeki olumsuz görünümün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD, Brezilya ve Meksika’daki sınırlı üretim görünümünün yatırımcıların ilgisini artırmasıyla New York’ta işlem gören portakal suyu vadeli kontratları işlem görmeye başladığı 1966’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de işlem gören ocak vadeli dondurulmuş konsantre portakal suyu (FOCJ) kontratı dün seans sırasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan pound başına 4,17 dolara ulaştıktan sonra 3,83 dolara geriledi. FOCJ bu yıl yüzde 90 artış gösterdi.

‘SIFIR STOK’

Olumsuz hava koşulları ve yeşillenme adı verilen bakteriyel bir hastalık üç ana portakal üretici olan Meksika, ABD ve Brezilya’da üretimi azalttı.

Küresel portakal suyu ticaretinde yüzde 75’lik bir paya sahip olan Brezilya’da meyve suyu üreticilerini temsil eden CitrusBR’nin icra direktörü Ibiapaba Netto, mevcut sıkışık arz durumunun tersine dönmesinin zaman alacağını ve bunun gerçekleşmesinin kesin olmadığını söyledi.

Netto, meyve üreticilerinin yeşillenme hastalığından korkarak meyve bahçelerini genişletmek için yatırım yapmaktan çekindiklerini söyledi.

Netto ayrıca stoklarının tükendiğini belirterek “Son büyük mahsulümüz beş yıl önceydi. Temelde sıfır stok durumundayız” dedi.

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