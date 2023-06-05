Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon beklentisi ne kadar?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs ayında hükümetin ücretsiz doğalgaz dağıtımının enflasyon verisi hesaplamasına katılması ile aylık 0.2% düşmesi, yıllık TÜFE'nin ise Aralık 2021'den beri en düşük seviye olan yüzde 39.2'ye gerilemesi bekleniyor. TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran saat 10.00'da açıklanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini hesaplarken ücretsiz doğalgazı hesaplamaya alacağını, bunun da enflasyonu düşüreceği belirtildi. Mayıs ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 1.1 düşüş ila %1 yükseliş bandında yer alırken yıllık enflasyon tahminleri yüzde 38 ila yüzde 40.9 arasında değişiyor. Enflasyon hesaplamasında doğalgazın %2.9 ağırlığı bulunuyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Reuters’ın 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Mayıs ayı için aylık enflasyonda tahminler %1.1 düşüş ila %1 yükseliş bandında yer alırken yıllık enflasyon tahminleri %38 ila %40.9 arasında değişiyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Mayıs ayında hükümetin ücretsiz doğalgaz dağıtımının enflasyon verisi hesaplamasına katılması ile aylık 0.2% düşmesi, yıllık TÜFE’nin ise Aralık 2021’den beri en düşük seviye olan %39.2’ye gerilemesi bekleniyor.

TÜİK aynı zamanda 2024 yılı Mayıs ayına kadar konut kullanımı doğalgazında 25m3’lük tüketimden ücret alınmamasının da hesaplamalara yansıtılacağı ifade edildi. Açıklama öncesinde Reuters anketinin medyanı Mayıs ayında aylık TÜFE’nin %2’nin üzerinde artacağını gösteriyordu. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı resmi gazetede açıklanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan bültene göre bu uygulamaların toplam maliyetinin 40 milyar lira olacağı belirtildi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs’ta bir önceki aya göre %2.23 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 33,750 TL’ye ulaştığını açıkladı.

TÜFE, Nisan ayında haberleşme, hizmet ve gıda fiyatları öncülüğünde aylık %2.39 artarken yıllık TÜFE %43.68 olmuştu. TÜFE, geçen yıl Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra baz etkisi ve TL’nin yatay seyrinin desteğiyle düşüş göstermeye başladı.

Ekonomistler %52’nin üzerinde oy ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklanmış durumda. Erdoğan’ın seçim sonrası açıklamalasında faizi düşürdükleri gibi enflasyonu da düşüreceklerini, tek haneye indireceklerini, bunu daha önce yaptıklarını belirtti. Ekonomistler uygulama sayesinde önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş görülebileceğini belirtti. Yılsonu ile alakalı ankette tahmin veren ekonomistlerin medyanı %45 seviyesinde bulunuyor.