Fed Başkanı’ndan daha büyük faiz artışlarına açık kapı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün Fed'in son zamanlarda açıklanan güçlü veriler karşısında faizleri beklenilenden daha fazla artırması gerekebileceğini söyledi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, daha büyük ve muhtemelen daha hızlı faiz artırımlarına açık kapı bıraktı.

Dün Fed’in son zamanlarda açıklanan güçlü veriler karşısında faizleri beklenilenden daha fazla artırması gerekebileceğini söyleyen Powell, gelen verilerin “toplamının” enflasyonu kontrol altına almak için daha katı önlemlere ihtiyaç duyulduğuna işaret etmesi durumunda daha büyük adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.

‘ÖNGÖRÜLENDEN YÜKSEK OLACAĞINA İŞARET’

Senato Bankacılık Komitesi karşısında konuşan Powell “Açıklanan son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi. Bu da nihai faiz oranlarının muhtemelen daha önce öngörülenden yüksek olacağına işaret ediyor” dedi.

Powell “Eğer verilerin toplamı daha hızlı bir sıkılaşmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret ederse, faiz artırımlarının hızını artırmaya hazırlıklı oluruz” dedi. (REUTERS)

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