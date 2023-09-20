Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentilerine paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı açıktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Piyasa beklentisi de faizin bugün sabit bırakılacağı yönündeydi.

Fed açıklamasında, sonraki toplantılarda ek faiz artışına açık kapı bırakıldı. 19 Fed üyesinden 12’si, bir faiz artışı daha beklediklerini dile getirirken, 7’si mevcut faizin sabit bırakılması yönünde beklentilerini dile getirdi.

2023 için Fed üyelerinin medyan faiz tahmini yüzde 5,6’da sabit kalırken 2024 için bu oran yüzde 5,1’e yükseldi.

Fed açıklaması ve Fed üyelerinin tahminleri, piyasa tarafından “şahin” olarak değerlendirildi.

Komite'nin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutu belirlenirken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkisindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Kararın ardından ons altın fiyatı 1947 dolardan 1941 dolara kadar geriledi. ABD’de hisse senetlerinde karar sonrası düşüş görülürken, dolar tahvil faizlerinde yükseliş kaydedildi.

Karar sonrasında dolar endeksi güçlenirken Euro/dolar paritesi geriledi. Karar sonrasında dolar/TL’de sınırlı da olsa artış kaydedildi.

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 13 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3’e gerilemişti ancak ağustosta yüzde 3,7’ye yükseldi. Çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 4,3’e gerilemişti.

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