FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı açıklanıyor…

Çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ise ABD merkez bankasının (Fed) Çarşamba günkü para kurulu toplantısının sonunda politika faizini sabit tutacağına fakat parasal sıkılaştırma yanlısı bir yaklaşımı benimseyeceğine dair tahminleri kuvvetlendirdi. FED faiz kararı 14 Haziran TSİ ile saat 21:30'da açıklanacak.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed), bu haftaki toplantısında, politika faizini sabit tutması ve temmuz ayında 25 baz puanlık artışa gitmesi öngörülürken, kredi ve para piyasası koşullarındaki sıkılaşmanın boyutunun Banka’nın bundan sonraki politikalarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 14 Haziran TSİ ile saat 21:30’da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI KARARI NE OLUR?

Dün ABD’de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece enflasyon Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de enflasyonun Fed’in hedeflediği seviyenin hala oldukça üzerinde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka’nın gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü belirtti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), bu haftaki toplantısında, politika faizini sabit tutması ve temmuz ayında 25 baz puanlık artışa gitmesi öngörülürken, kredi ve para piyasası koşullarındaki sıkılaşmanın boyutunun Banka’nın bundan sonraki politikalarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell’ın haziran ayında bir duraklamaya yönelik eğilimi göz önüne alındığında, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini ifade etti.