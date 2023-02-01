Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini bugün 25 baz puan daha artırdı. Böylece faiz artışlarında hız kesen banka faizi yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artışla yüzde 4,50-4,75 aralığa yükseltti. Karar oy birliği ile alındı.

Aralık toplantısında Fed 75 baz puanlık faiz artışı yerine 50 baz puanlık faiz artışına giderek hız kesmişti. Böylece banka şubat kararında üst üste iki toplantıda faiz artışında frene basmış oldu. Fed mart-şubat döneminde toplamda 450 baz puanlık faiz artışına imza attı.

ENFLASYON RİSKLERİ VURGULANDI

Fed devam eden faiz artışlarının uygun olacağı görüşünü yineledi. Fed enflasyonun kısmen gevşediğini ama yine de yüksek seviyenin devam ettiğini belirtti. Banka son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Fed, enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olmaya devam ettiğini tekrarlarken bilançoyu küçültmeye planlandığı gibi devam edileceğini duyurdu.

PİYASALARDAN İLK TEPKİ

Kararın ardından ABD borsaları geriledi. S&P 100 endeksinde yüzde 0,5, Nasdaq’da yüzde 0,45 düşüş meydana geldi. Altın ons bazında hafif yükselirken dolar endeksi hafif geriledi.

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