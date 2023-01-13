Fed yetkilileri faiz artırımlarında yumuşama mesajı verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri son enflasyonun aralıkta da gerilemeye devam etmesini rahatlatıcı olarak niteleyerek şubatayındaki politika toplantısında faiz artırımı büyüklüğünü 25 baz puana düşürme ihtimalinin önünü açtı.

ABD’de tüketici fiyatları aralıkta iki buçuk yıldan uzun süre sonra ilk kez düştü. Çekirdek enflasyonun aralık ayında yüzde 5,7 yükselerek Aralık 2021’den bu yana en küçük artışı göstermesi, Fed’in agresif faiz artırımlarının arzu edilen etkiyi yarattığını gösterdi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, gazetecilere yaptığı açıklamada “Ekonomiyi kısıtlıyoruz ve muhtemelen enflasyonu da kısıtlama süreci içindeyiz. Bunun benim için anlamı, gelecek faiz artırımlarına karar verirken daha incelikli düşünebilirim” dedi.

‘YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE SABİT TUTABİLİRİZ’

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Pennsylvania’da yaptığı açıklamada, “Bundan böyle 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımları ile ilerlemek uygun olacaktır” dedi ve faizler yüzde 5’in üzerine yükseldiğinde “(Bu seviyenin) yeteri kadar kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorum… böylece faiz oranlarını sabit tutup para politikasının çalışmasına olanak sağlayabiliriz” dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de CBS News ile gerçekleştirdiği söyleşide Aralık enflasyon verisini “güzel haber” olarak niteleyerek “(Veri) enflasyonun gerçekten yavaşladığına işaret ediyor. Bu da bana artırımları yavaşlatabileceğimizi düşündürüyor” dedi. (REUTERS)