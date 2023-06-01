Fed yetkililerinden güvercin mesajlar

Fed yöneticisi Philip Jefferson ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, verdikleri mesajlarda Fed'in haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesinin daha iyi olabileceğini belirttiler.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri, faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceği yönündeki fikirlerini aktarmaya devam ediyor.

Son olarak iki Fed yetkilisi, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek para politikası toplantısında faiz artırımını ‘atlamaya’ işaret etti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson Fed’in haziran toplantısında faizleri artırmaması kararına yakın olduklarını söyledi.

DAHA FAZLA VERİ GÖRMEYE İMKÂN VERECEK

Washington’da düzenlenen bir konferansta konuşan Jefferson gelecek toplantıda faiz artırımını atlamanın daha uygun olabileceğini belirtti.

Faiz artırımına gitmemenin yetkililerin karar vermeden önce daha fazla veri görmesine olanak sağlayacağını dile getiren Jefferson, “Yaklaşan bir toplantıda politika faizimizi sabit tutma kararı, bu döngünün en yüksek oranına ulaştığımız anlamına gelmemeli” dedi.

HARKER PAS GEÇMEYİ DESTEKLİYOR

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da dün şu an için bir faiz artırımının ‘atlanmasını’ desteklemeye meyilli olduğunu belirtti. Philadelphia’da konuşan Harker, “Politikanın kısıtlayıcı olduğu bir noktaya gelmemiz gerekiyor ve ben şu anda o noktada değilsek bile yakın olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Harker, yarın açıklanacak mayıs ayı istihdam raporu ve enflasyon verilerinin kritik olduğunu belirterek, “Cuma günü açıklanacak olan ABD iş gücü piyasasıyla ilgili veriler fikrimi değiştirebilir” dedi.

Öte yandan Fed‘in 14 Haziran’da faiz artırımına gideceğine yüzde 70 ihtimal veren yatırımcılar, Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından artırım fiyatlamasını yüzde 38’e indirdi.

İlginizi Çekebilir Fed: Gelecekteki büyüme beklentilerinin kötüleşti