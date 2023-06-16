Fed’den enflasyon açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmenin, büyümenin trendinin altında olduğu bir dönemi gerektirebileceğini bildirdi.

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Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu’nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya Kongre’de sunacağı raporda, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz gevşemesine rağmen yüzde 2’lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği yinelendi.

Raporda, “Enflasyonu yüzde 2’ye geri getirmek, muhtemelen büyümenin trendinin altında olduğu bir dönem ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama gerektirecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“ENFLASYON YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR”

Çekirdek hizmetler içinde konut sektöründe enflasyonun yüksek olmakla birlikte son aylarda gevşemeye başladığı belirtilen raporda, bunun geçen yılın ikinci yarısından bu yana kira artışlarındaki yavaşlamayla tutarlı olduğu aktarıldı.

Raporda, diğer çekirdek hizmetler için ise enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği ve gevşeme belirtileri göstermediğine dikkat çekilerek, enflasyonun yavaşlama beklentilerinin kısmen sıkı iş gücü piyasası koşullarının daha da gevşemesine bağlı olabileceğini kaydedildi.

Ülkede ekonomik faaliyetin 2021’deki salgın kaynaklı resesyondan güçlü bir şekilde toparlanmasının ardından geçen yıl ivme kaybettiği anımsatılan raporda, finansal koşullar sıkılaşmaya devam ederken bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin ılımlı olduğu anlatıldı.

“BASKILAR KREDİ KOŞULLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR”

Raporda, finansal koşulların ocaktan bu yana daha da sıkılaştığı belirtilerek, işletme kredisi kalitesi güçlü kalmaya devam ederken gelecekteki işletme temerrütlerine ilişkin bazı göstergelerin biraz yükseldiği bildirildi.

Bazı bankalarda karlılıkla ilgili endişelere rağmen bankacılık sisteminin ise sağlam ve dirençli olmaya devam ettiği belirtilen raporda, Fed ve diğer kurumların politika müdahalelerinin bankacılık sistemindeki baskıların hafifletilmesine yardımcı olduğu ve mevduat çıkışlarının önemli ölçüde yavaşladığı ancak bunun özellikle orta ölçekli ve küçük bankalar için kredi verme koşullarında bir iz bıraktığı vurgulandı.

Raporda, “Ancak, bankacılık sektöründe süregelen baskılar önümüzdeki dönemde kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırabilir.” ifadesi kullanıldı.

“GÖRÜNÜM ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BELİRSİZLİĞE TABİ”

Bankanın faiz oranını artırmaya devam ederek yüzde 5-5,25 aralığına çıkardığı anımsatılan raporda, reel faaliyet ve enflasyonda olduğu gibi faiz oranının gelecekteki patikasına ilişkin görünümün önemli ölçüde belirsizliğe tabi olduğu kaydedildi.

Uluslararası gelişmelere de değinilen raporda, yurt dışında manşet enflasyonun perakende enerji fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle düşmeye devam ettiği, bununla birlikte birçok yabancı ekonomide enerji enflasyonu ılımlı seyrederken hem gıda hem de çekirdek enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Raporda, ocaktan bu yana bazı büyük yabancı merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya devam ederek yüksek enflasyon ve sıkı iş gücü piyasalarına ilişkin endişelerini dile getirdiği aktarılırken, bazı merkez bankalarının ise para politikasındaki gecikmeler ve büyüme ile enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlik nedeniyle yaklaşımlarında temkinli olunması gerektiğini vurguladığı anlatıldı. (AA)

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