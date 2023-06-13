Fitch’ten Şimşek ve Erkan yorumu: Zaman alacak

Ekonomi yönetimindeki değişime dair not yayımlayan Fitch, "Herhangi bir politika değişiminin etkisini ve dayanıklılığını belirlemekbiraz zaman alacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, “Türkiye’nin beklenen ekonomik politika değişimini değerlendirmek zaman alacak” başlıklı bir not yayımladı.

Seçimlerin ardından hükümetin ekonomi politikasının yönünde bir değişim sinyali verdiğini aktaran Fitch, “Politika yapıcılar, dengesizlikleri giderme ve potansiyel olarak da hedefli düzenleyici tedbirleri gevşetme konusunda karmaşık meydan okumalarla karşı karşıya. Dolayısıyla, herhangi bir politika değişiminin etkisini ve dayanıklılığını belirlemenin biraz zaman alacağı anlamına geliyor” dedi.

Yeni Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan ve geleneksel olmayan politika bileşiminin neden olduğu ekonomik bozulmaların boyutu nedeniyle seçim sonrasında bir tür politika ayarlamasının yapılacağını öngördüklerini hatırlatan Fitch, “Ancak Cumhurbaşkanı’nın da aralarında bulunduğu yetkililerin düşük faiz oranları da dahil olmak üzere mevcut politikaları sürdüreceklerini söylediklerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilmesi durumunda bunun nasıl olacağı belirsizdi” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ve Merkez Bankası’ndaki liderlik değişiminin potansiyel olarak keskin bir politika değişimine işaret ettiği belirtilen notta, “Önceki Erdoğan hükümetlerinde gösterdiği performansın ardından finans piyasalarında itibar kazanan Şimşek, ana hedefi fiyat istikrarı olan ‘ekonominin rasyonel yönetimine dönüş’ sözü verdi” denildi.

Fitch, yetkililerin politika faizini Türk lirası ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı azaltmak ve enflasyon ile mücadele için bir araç olacak kullanacaklarına inandığını belirtti.

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