FT: Yabancı fonlar Türkiye’ye yeniden girmeye istekli

Financial Times, Türkiye'deki yeni ekonomi politikaları sonrası yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını yazdı. Yabancı alıcılar, Yapı Kredi ve Vakıf Bank'ın tahvil ihraçları ve Ebebek halka arzına da yoğun ilgi gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Ankara’nın ekonomi politikasındaki revizyon, son yıllarda ülkeyi terk eden fon yöneticilerinin ilgisini çekerken, yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneliyor.

Financial Times’a yer alan habere göre, VakıfBank ve Yapı Kredi, toplamda 1,3 milyar dolarlık dolar cinsinden tahvili başarıyla satarken, bebek ürünleri perakendecisi Ebebek, 70 milyon dolarlık ilk halka arzıyla birçok yabancı kurumsal yatırımcının ilgisini çekti.

YENİ EKONOMİ POLİTİKALARI İLGİYİ ARTIRDI

Ayrıca İngiliz finans gazetesine göre, Türkiye’nin yeni ekonomik planına sadık kalacağı yönündeki umutlar, yüksek faizlere karşı olan Erdoğan’ın dün enflasyonla mücadele için “sıkı para politikası” uygulama sözü vermesiyle daha da güçlendi.

Financial Times’ın kurumsal açıklamalara dayalı hesaplamalarına göre, Ebebek bu yıl şimdiye kadar İstanbul borsasındaki diğer halka arzlardan çok daha fazla kurumsal yabancı para yöneticisini çekti. Ancak bu yılki işlemlerin çoğu, akut enflasyon krizinden korunmak için piyasaya sığınan yerli yatırımcılara dayandı.

Öte yandan yurt dışı yatırımcılar haziran başından bu yana Türkiye hisse senedi piyasasına yaklaşık 1,4 milyar dolar aktardı.

YABANCI KURULUŞLARDAN HALKA ARZA KATILIM

ABD merkezli Franklin Templeton ve gelişmekte olan piyasalarda faaliyet yürüten East Capital, Ebebek hisselerinin yüzde 5’inin biraz üzerinde pay aldı. Bu yıl ilk kez ana akım bir yabancı fon yöneticisi Türkiye’deki halka arzın bu kadar önemli bir kısmını satın almış oldu.

Ebebek halka arzına öncülük eden ÜNLÜ & Co kurumsal hisse satış sorumlusu Tunç Yıldırım, “Alınan kararlarla artık kaliteli kurumsal yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine çok daha fazla ilgi göstermeye başlıyor” dedi.

Yıldırım, Merkez Bankası’nın geçen ay enflasyonla mücadeleyi hızlandırırken faizleri piyasaların beklentilerinden fazla artırmasının ardından yabancı yatırımcıların ilgisinin hızlandığını söyledi.

East Capital’in baş yatırım yetkilisi Jacob Grapengiesser, büyük faiz artışını ‘oyun değiştirici’ olarak nitelendirdi. Grapengiesser “Türkiye’de oldukça zayıf bir konumda olduklarını ancak seçimlerden bu yana pozisyonları kademeli olarak artırdıklarını söyledi.

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