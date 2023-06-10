Goldman Sachs: Türkiye’de faiz yüzde 40’a çıkarabilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yeni yayınladığı Türkiye analizinde, "Ortodoks politika yapıcılar Türkiye'de faiz yüzde 40'a çıkarabilir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın atamaları, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin beklentilerini değiştirdi.

Goldman Sachs, yeni yönetimin ortodoks ekonomi politikaları temsil ettiğini ve Merkez Bankası’nın faizleri yükseltme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

‘YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ DUYULUYOR’

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs dün müşterilere gönderdiği politika notunda, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasının, yeni yönetimde parasal ve finansal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dair yaygın bir anlayışı gösterdiğini söyledi.

ABD’li banka, Türkiye için bir dizi tahminini gözden geçirerek, ekonomiyi istikrara kavuşturmanın “döviz kurunda büyük bir ayarlama gerektireceğini” söyledi.

Banka, para politikası çerçevesi için rehberlik bu aşamada hala eksik olsa da, “tamamen ortodoks bir politika yapıcının” döviz kurunun önceden ayarlanmasına izin vereceğini ve faizlerde ayarlamaya gideceğini söyledi.

FAİZLER YÜZDE 40’A ÇIKABİLİR

Banka ekonomisti Clemens Grafe müşterilere gönderdiği notta, “Bize göre bu durum, ortodoks bir politika yapıcının faiz oranlarını mevcut mevduat faiz seviyesi olan yüzde 40’a çıkaracağını gösteriyor” dedi.

Grafe, döviz kuru ve enflasyon beklentileri istikrara kavuştuğunda faizlerin hızla düşürülebileceğini, muhtemelen yıl sonuna kadar yüzde 25’e gerileyeceğini de sözlerine ekledi.

Goldman Sachs ayrıca Türkiye’nin 2023 için büyüme tahminini yıllık bazda yüzde 2,9’dan yüzde 2,3’e düşürdü.