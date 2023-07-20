Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminler

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. İşte ekonomistlerin faiz kararına ilişkin son tahminleri...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bugün yurt içinde Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Ekonomistlerin genel beklentisi TCMB’nin faizleri 500 puan artışla yüzde 20’ye çekeceği yönünde. Ancak bazı ekonomistler faiz artışının beklentilerin altında kalacağı görüşünde.

Erdoğan’ın yakın zamana kadar uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5’e kadar indirmişti.

Seçim sonrasında göre gelen ekonomi yönetimi ise parasal sıkılaştırma sürecine başladı. Yeni yönetim süreci kademeli yöneteceklerine dikkat çekti. TCMB, haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15’e yükseltti.

Haziran’daki faiz artışı yıllardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde sürdürülen, büyüme ve yatırımları, negatif reel faiz ile desteklemeyi amaçlayan politikalardan vazgeçildiğinin en önemli işareti olarak algılandı. Ancak bu sert faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

Son olarak vergilere yapılan zamların ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB’nin bugünkü faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak. Bugünkü karara ilişkin politika metninden alınacak sinyaller de yakından takip edilecek. TCMB, faiz kararı bugün saat 14.00’de açıklanacak.

Konu ile ilgili ekonomistlerin tahminleri ise şöyle oldu:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21,50 bandında yer alıyor.

TCMB’nin geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, bugün sonuçları açıklanacak toplantısında bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 20’ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre de TCMB’nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 24 ile yüzde 35 bandında yer alıyor.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın bugün gerçekleştirilecek toplantıya yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 500 baz puan artırılarak yüzde 20’ye çekileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde ekonomistlerin beklentileri faizin 500 baz puan artırılacağı ve yüzde 15,00 seviyesinden yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu.

Foreks Haber anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 21,5 olurken, en düşük tahmin yüzde 17,5 olarak gerçekleşti.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 14 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 27 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti ise yüzde 23,5 oldu.

12 ay sonrasına ilişkin haftalık repo faizi sorusuna yanıt veren 7 ekonomistin medyan tahmini yüzde 25 olurken, en yüksek tahminde bulunan ekonomist yüzde 30, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 20,25 beklentisini paylaştı.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin temmuz ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi, temmuz ayında faizin 500 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu.

Temmuz ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 21,5, minimum beklenti ise yüzde 17,5 oldu.

Ankette 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 30 olmuştu.

‘BEKLENTİLERİN ALTINDA KALABİLİR’

Bazı ekonomistlerse TCMB’nin bugün gerçekleştirdiği faiz artışının beklentilerin altında kalabileceğini belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TCMB'nin yarınki faiz kararına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Ülkü TCMB'nin faizi 250 baz puan artışla yüzde 17,50 seviyesine çekerek 24 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 19'un altında bırakacağını öngördü.

Ülkü paylaşımında 500 baz puanlık bir artışın ve beklenen enflasyona göre pozitif reel faizin enflasyonda öngörülen yükselişi sınırlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, günlük yatırım bülteninde konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, tahmininin politika faizinin yüzde 17,5'e çıkartılacağı yönünde olduğunu belirtti. Aksoy, “Merkez Bankası'nın faiz artışları konusunda sınırlı alanını kademeli olarak kullanmayı tercih edeceğini değerlendiriyoruz” dedi.

BlueBay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash ise temmuz ayı TCMB toplantısı hakkında, “Politika faizini yüzde 20’ye yükseltecek bir adımdan daha azı bir hayal kırıklığı ve Şimşek ile Erkan’ın yapabileceklerini Erdoğan’ın kısıtladığının bir işareti olarak görülecektir” değerlendirmesinde bulundu.