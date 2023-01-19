Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminler…

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 9’da sabit tutması beklenirken Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki ayrıntılar da yakından izlenecek.

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında ise politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. İktidar bu dönemde, cari fazla odaklı kredi ve büyüme politikalarını öne çıkardı ve düşük faiz uyguladı.

Geçtiğimiz yıl TL’deki değer kaybı ve Rusya-Ukrayna’ya saldırısı gündemde kalmaya devam ederken ekonomi politikaları ve enerji piyasasındaki fiyat artışları gibi sebeplerle enflasyon yüzde 85’in üzerini gördü ve yılı yüzde 64,27’den tamamladı.

Bu nedenle enflasyondaki seyrin nasıl devam edeceği açısından faiz kararları da kritik önem taşımaya devam ediyor. TCMB faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

Uzmanların katıldığı anketlerdeki beklentiler ise şöyle:

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 14 ekonomistin 13’ü faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1 ekonomist faizin 100 baz puan indirileceği ve yüzde 8 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 5 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 22,5 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 30, en düşük beklenti ise yüzde 7 oldu.

İlk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 2 ekonomistten 1’i temmuz, diğeri eylül ayı tahmininde bulundu.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası’nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans’ın, PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9’da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketindeki soruya cevap veren 22 ekonomistin hepsi bugün yapılacak para politikası kurulu toplantısında politika faizinin sabit kalmasını bekliyor.

Beklentilerin medyanına göre politika faizinin yılın ilk yarısında yüzde9 seviyesinde sabit kalması, en geç haziran ayında yapılacak seçimler sonrasında yıl sonuna kadar TCMB’nin faizini yüzde 25 seviyesine kadar sıkılaştırması bekleniyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma'nın ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketinde piyasa aktörleri ağırlıklı olarak TCMB’nin bu toplantıda faizi sabit tutulacağını belirtti.

Ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu. En düşük beklenti yüzde 8, en yüksek beklenti yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.

Ankete katılan kurumlardan 8 tanesi yıl sonuna dair beklenti paylaştı. Tahminler, 2023 yıl sonunda faizin yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. En düşük beklentiyi veren kurum yüzde 5, en yüksek beklentiyi veren kurum yüzde 28 tahminini paylaştı.

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