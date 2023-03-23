Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminler…

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Kimi uzmanlar depremin ardından başlayan indirimin devam edeceğini savunurken kimileri politika faizinin sabit bırakılacağını düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) bugün mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ikinci politika faizi kararını açıklayacak. Banka son toplantıda depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için faiz indirmişti.

Piyasada gözler bugünkü karara çevrilirken, ekonomistler ağırlıklı olarak bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Ancak faiz indirimi bekleyen ekonomistler de mevcut. Karar bugün saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9’da tutmuştu.

Şubatta büyük yıkıma yol açan depremin ardından sanayi üretimi ve istihdamın desteklenmesi için banka politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9’dan yüzde 8,50’ye düşürmüştü.

TCMB “ölçülü” olarak nitelediği indirimin ardından parasal duruşun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için “yeterli” olduğunu belirtti.

Bugünkü toplantıya ilişkin ekonomistlerin beklentileri ise şöyle oldu:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB’nin bu ay politika faizini yüzde 8,50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 il daha sonra bunlara eklenen Elazığ’da büyük yıkıma yol açtı.

Anketteki 2023 sonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB’nin politika faizini yüzde 25 seviyesine yükselteceğine işaret etti. Yıl sonu tahminleri arada ekonomi politikalarında köklü değişimler getirebilecek seçim nedeniyle yüzde 7,5 ile yüzde 30 arasında geniş bir bantta yer alıyor.

AA FİNANS

AA Finans’ın, bugünkü toplantıya yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,5’de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 8’i mevcutta yüzde 8,5 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14’ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma'nın mart ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi de sonuçlandı.23 Mart Perşembe günü açıklanacak faiz kararı için ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Mart ayında faizin yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oldu.

En düşük beklenti 50 baz puan indirimle faizin yüzde 8'e düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 14'ü faizde değişikliğe gidilmesini beklemiyor.

Bu anket döneminde sadece 10 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti ise yüzde 6,5 oldu. Medyan beklenti ise yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 15,5 seviyesindeydi.

FOREKS ANKETİ

Bu ayki toplantıya ilişkin medyan beklenti, faizin sabit bırakılacağı ve yüzde 8,5 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 20 ekonomistten 11’i faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 9 ekonomist faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 4 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 24 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 30, en düşük beklenti ise yüzde 17,5 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 14 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 35 ila yüzde 9 bandında gerçekleşmişti.

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 3 ekonomistin 2’si Haziran, 1’i ise Eylül ayı tahmininde bulundu.

ING

ING tarafından yayımlanan araştırma notunda geçen ayki faiz kararının ardından TCMB’nin politika faizinde indirimlere devam etmeyeceğinin sinyalini verdiğine dikkat çekilerek faizlerin sabit kalmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, “Bankanın bu ay (politika faizini) sabit tutmasını bekliyoruz. Fakat, önümüzdeki dönemde depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla… daha fazla makro ihtiyati tedbirler görebiliriz” denildi.

ULUSLARARASI BANKALAR

Bloomberg’in aktardığına göre, uluslararası bankalar da faiz beklentileri konusunda bölündü. HSBC Holdings, Goldman Sachs ve UniCredit, faizlerin 50 baz puan indirimle 8’e indirileceğini öngördü. Citigroup ve Barclays ise faiz indirimi beklemediklerini söyledi.

Clemens Grafe’in öncülüğünde bir rapor kaleme alan Goldman Sachs ekonomistleri, depremlerin ekonomik faaliyete yaptığı darbenin daha net hale gelmesiyle, yetkililerin politikanın genişlemeci yönüne daha fazla işaret etmek isteyeceklerini söyledi. Raporda, “Geçmişte de aynı yönlendirme cümlelerini eklediler ama bir sonraki toplantıda indirime başlamışlardı” ifadeleri yer aldı.