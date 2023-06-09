Gram altında rekor serisi sürüyor

Gram altın fiyatları TL'deki sert değer kaybının etkisiyle yeni tarihi zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hafta başından bu yana dolar/TL’nin yüzde 18 yükselmesi gram altında rekor serisinin sürmesine neden oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından haftanın son gününde 1484 lira seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL'de yeni zirve 23,54 oldu. Önceki gün dolar karşısında yüzde 7 değer kaybeden TL dün günü yatay tamamladı. Bugün ise TL güne dünkü kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybı ile başladı.

TL’deki sert değer kaybının etkisiyle gram altında da yeni tarihi zirve görüldü. Gram altın 1488 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1461 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1482 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 440 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 860 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla günü 1966 dolardan kapatmasının ardından önceki kapanışının hemen altında 1965 dolardan alıcı buldu.

ONS TARAFINDA BU GELİŞMELER İZLENECEK

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının “şahin” politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini belirtti.

Dün ABD’de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 261 bine çıkarak Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlatan analistler, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğini söyledi.

Analistler, söz konusu veriyle para piyasalarındaki “şahin” fiyatlamaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed’in 14 Haziran’da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 24’e gerilediğini aktardı. (AA, SÖZCÜ)