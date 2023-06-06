Gram altında yeni rekor

Gram altın fiyatı dolardaki yükselişe paralel olarak 1367 liranın üzerine çıktı ve tarihi zirvesini gördü.

Dolar/TL kuru bu sabah erken saatlerde 21,70 seviyesine çıkarken buna paralel olarak gram altın fiyatları da 1367 TL’yi gördü. Kur sabah saatlerinde 21,45 seviyelerinde seyretti.

Dolarda gelen bu yeni tarihi zirveyle gram altın fiyatı 1367 TL’nin üzerine çıkarak rekor seviyeleri gördü ve sonrasında 1353 TL seviyesine geriledi.

FED BASKISI

Ons tarafında ise altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in para politikasının gelecekteki seyrine dair daha açık işaretler aramasıyla geriledi. Ancak doların gerilemesi ons altında kayıpları sınırladı.

Öte yandan Fed’in 14 Haziran’da faiz artırımına ara verme ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratmaya devam etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,04 yükselerek 1960 dolar seviyesinde işlem gördü.