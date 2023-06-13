Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495 lira seviyesinde işlem görüyor.

Son olarak 3 gün önce 1488 TL seviyesini görerek rekor kıran altının gram fiyatı, bugün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.495 lirayı görerek rekor tazeledi.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 460 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.957 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolardan alıcı buluyor.

Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.489 liradan tamamlamıştı.

ENFLASYON VE RESESYON İKİLEMİ

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir ettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde “şahin” para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamaların güçlendiğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Analistler, piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1’e gerileyeceği beklentisinin öne çıktığını aktararak, bugün açıklanacak enflasyon verisinin ve yarınki para politikası kararlarından alınacak sinyallerin Fed’in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Bugün ABD’de enflasyon ile Avrupa’da ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)