Gram altında yeni rekor

Altın fiyatları, Fed’in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ile yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan son ekonomik verilerle birlikte yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını durduracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla ons altın bir buçuk ayın zirvesini gördü.

Fed'in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları değerli madeni destekledi. Yellen, işgücü piyasasının soğumaya başladığını ve bunun enflasyondaki yavaşlamada önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de dün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi.

REKOR SEVİYE GÖRÜLDÜ

Enflasyonu etkileyebilecek karışık ABD ekonomik verileri ve faizlerin beklenenden daha erken zirveye ulaşma beklentisinin artmasıyla birlikte ons altın haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 1718 TL seviyesinde tarihi zirvesine yükseldi.

ABD’de enflasyonun yavaşladığına dair işaretler Fed'in faiz artışını durdurma olasılığını artırırken politika yapıcılardan gelen şahin mesajlar değerli metal üzerinde basınç oluşturdu.

FED KARARI BEKLENİYOR

Değerli metaller üzerine danışmanlık veren Londra merkezli Metals Focus’un kıdemli danışmanı Harshal Barot konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Fiyatlar, Fed’in temmuzdaki toplantısında ne yağacağına bağlı” dedi.

Barot, Fed’in son toplantısından bu yana görüşlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına ilişkin yorum çok önemli olacak” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons tarafındaki yükseliş ve Dolar/TL’deki artışın sürmesiyle birlikte gramda tarihi zirve görüldü. Gram altın fiyatları 1700 TL’nin, çeyrek altın ise 2 bin 800 TL’nin üzerinde seyretti.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1713 liradan tamamlanmıştı.

Altı ons başına saat 11.00 itibarıyla 1979 dolardan işlem gördü. Gram altın 1713 TL’den, çeyrek altın 2 bin 820 TL, Cumhuriyet altını da 11.360 TL’den satıldı.

İlginizi Çekebilir Şimşek, G20 toplantılarında ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü