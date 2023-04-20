Halkbank’tan ABD’deki davaya dair açıklama
Halkbank dosyası ABD'de ikinci istinaf mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacak.
Halkbank, ABD yüksek mahkemesinin, alt mahkeme kararının iptal edildiği dünkü kararının ardından, Halkbank dosyasının yüksek mahkemenin görüşleri doğrultusunda, ikinci istinaf mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacağını açıkladı.
ABD yüksek mahkemesi dün, Halkbank’a ABD’de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararının iptali doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmasına karar vermişti.
Halkbank kararın ardından bu sabah KAP’a yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası yüksek mahkemenin görüşleri doğrultusunda, ikinci istinaf mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden yüksek mahkemeye başvuru hakkımız saklıdır. Temyiz süreci, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararı devam edecektir” denildi.
Dünkü kararın ardından yüzde 10’a yakın yükselen Halkbank hisseleri bu sabah saat 10.51’de yüzde 4,54 primle hareket ediyor. (REUTERS)