Hepsiburada ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Türkiye’nin, Nasdaq’ta işlem gören tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

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Hepsiburada'nın toplam satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde 14,8 milyar TL'ye ulaştı

Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre %61 artışla 24,1 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri tabanını koruyarak ilk çeyreği 11,9 milyon müşteri ile bitiren Hepsiburada'nın müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise %52 artışla 4,9'dan 7,5'e çıktı.

Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %21 artarak 100,7 bine yükseldi. Platformdaki ürün adedi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %63 oranında artarak 180 milyon oldu. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise %68 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2023 yılı ilk çeyrek verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada’nın 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %15 artarak 15,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesine göre hesaplanan FAVÖK 7,3 Milyon TL oldu.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2023 yılına ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinin acısı ile başladık. Bu çeyrekte bir yandan Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla %78 oranında büyüme sağladık. Büyüme oranımızla birlikte son dönemdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşarak 176 Milyon TL FAVÖK elde ettik.

Üstün hizmet anlayışımızla ve alım gücünü destekleyen çözümlerimizle müşterilerimizin güvenini kazanmaya devam ettik ve Türkiye e-ticaret pazarında “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olmaya devam ederek bu alandaki lider konumumuzu sağlamlaştırdık. Müşterilerimizle kurduğumuz bağı yeniden tanımlayan Hepsiburada Premium ise sadece 10 ayda bir milyon kullanıcıya ulaştı.

Yüksek müşteri deneyimi sunarken, paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir ve verimli büyümeye odaklanıyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçları devam ettirmekte kararlıyız. Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacmimizde yıllık yaklaşık %95 oranında bir artış ve kârlılığımızın devam etmesini öngörüyoruz.”