IMF: ECB faizi yüzde 4’te tutmalı

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) fiyat baskılarını yavaşlatmak için gelecek yıl boyunca faizleri yüzde 4 veya yakın seviyede tutmalı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi’ndeki hızlı ücret artışı nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) fiyat baskılarını yavaşlatmak için gelecek yıl boyunca faizleri tarihi zirvede ya da ona yakın seviyede tutması gerektiğini açıkladı.

ECB geçen ay yaptığı toplantıda art arda onuncu faiz artırımı döngüsünü sona erdirmiş ve bir sonraki adımının muhtemelen nisan ayı gibi yakın bir zamanda faiz indirimine gideceği yönündeki piyasa beklentilerini kuvvetlendirmişti. ECB’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar toplam 90 baz puan faiz indirimine gitmesi fiyatlanıyor.

ECB’YE ERKEN FAİZ DÜŞÜRME UYARISI

IMF’nin Avrupa Departmanı Başkanı Alfred Kammer, erken faiz indirimi beklentilerine karşı çıkarak, ECB’nin mevduat faizinin önümüzdeki yılın tamamında tarihi zirve olan yüzde 4’e yakın kalması gerektiğini savundu.

Kammer yaptığı açıklamada, “Para politikası uygun şekilde sıkı ve bunun 2024 yılında da böyle kalması gerekiyor. Hangi açıdan bakılarsa bakılsın, (mevduat faizinin) 2024 yılı boyunca bu seviyede ya da bu seviyeye yakın tutulması gerekiyor” dedi.

ECB’yi faizleri çok erken düşürmemesi konusunda uyaran Kammer, böyle bir adımın ilerde daha da maliyetli bir parasal sıkılaştırmaya yol açacağını belirtti. (REUTERS)

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