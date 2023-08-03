İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 5'ten yüzde 5,25'e çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artışla yüzde 5,25’e yükseltti.

Bu, bankanın üst üste yaptığı 14. faiz artışı oldu.

İngiltere'de faiz oranları, küresel ekonomik krizin yaşandığı Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde.

İLK KEZ BÖLÜNDÜLER

Fed ve ECB’nin aksine BoE’nin Para Politikası kurulu, faiz artışlarının sona ermek üzere olduğuna dair çok az işaret verdi.

BoE, faiz görünümüne yönelik yeni yönlendirmesinde, “Para politikası kurulu faizlerin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için uzun süre yeterli düzeyde kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacak” dedi.

BOE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yükseltilmesi yönünde oy kullandı ancak bu yıl ilk kez karar konusunda üçe bölündüler.

ENFLASYON GEVŞEME GÖSTERMİŞTİ

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, mayısta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 7,9 olarak ölçüldü. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 8,2 olacağı yönündeydi.

Bu verilere göre, enflasyon Mart 2022'den beri en düşük seviyesini görürken geçen ay 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından haziranda gevşeme gösterdiğini bildirdi.