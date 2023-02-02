İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan daha artırarak yüzde 4'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artışla yüzde 4,00’a yükseltti. Bu, bankanın üst üste yaptığı onuncu faiz artışı oldu.

BoE’nin politika faizi, en son 2008 yılında bu seviyelerde idi.

BoE, gelecekteki faiz artırımı potansiyelini anlatmak için kullandığı “güçlü şekilde” ifadesini metinden çıkardı. Metinde “Enflasyon büyük olasılıkla tepe yaptı, şimdi 2023’te Kasım’da tahmin edilenden daha fazla düşüş bekliyoruz” ifadesi yer aldı.

Banka, enflasyon tahminlerini de aşağı yönlü güncelledi. BoE, enflasyon tahminlerini 2023 yılı son çeyreği için yüzde 5,2’den yüzde 3,92’ye, bir yıl sonrası için yüzde 5,2’den yüzde 3,01’e, iki yıl sonrası için de yüzde 1,43’ten yüzde 0,95’e çekti.

Banka, en son 15 Aralık 2022 tarihinde 50 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,5’e yükseltmişti.

İngiltere’de tüketici enflasyonu ekimde yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçmiş ve aralıkta yüzde 10,5’e gerilemişti.



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