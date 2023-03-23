İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,25'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,25’e yükseltti.

Bu, bankanın üst üste yaptığı 11. faiz artışı oldu. Böylece banka 50 baz puan artışlarından hız keserek 25 baz puanlık bir artışa gitti ve son 9 ayın en yavaş faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

BoE'nin politika faizi, en son 2008 yılında bu seviyelerde idi.

ENFLASYON YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Faiz oranlarını belirleyen Para Politikası Kurulu, yediye karşı iki çoğunlukla son artış lehine oy kullandı. Açıklamada “maliyet ve fiyat baskılarının yüksek kaldığını” söyledi.

Karar, tüketici fiyatlarının beklenenden hızlı artmasının ardından geldi. Ülkede enflasyon, yavaşlayacağına ilişkin beklentilere rağmen, yüzde 10,4’e sıçradı. Öte yandan BoE kararı geçtiğimiz haftalarda iki ABD bankasının iflas etmesinden sonra küresel finansal sistemle ilgili devam eden endişelerin ortasında geldi.

Banka enflasyonun “beklenmedik bir şekilde” artmasının ardından gösterge faiz oranını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarmak için oy kullanırken açıklamasında fiyat artışlarının “yılın geri kalanında keskin bir şekilde düşme olasılığının devam ettiğini” söyledi.

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