İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,50'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,50'ye yükseltti.

Bu, bankanın üst üste yaptığı 12. faiz artışı oldu.

Geçen ayki faiz kararında 50 baz puan artışlarından hız keserek 25 baz puanlık bir artışa giden banka bu ay da 25 puan artırmış oldu.

İngiltere’de faiz oranları, küresel ekonomik krizin yaşandığı Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyesinde.

BoE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 7 üyesi politika faizinin yüzde 4.5’e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken iki üye politika faizinin yüzde 4,25 seviyesinde tutulması yönünde oy kullandı.

ENFLASYON ÇİFT HANEDE KALMAYA DEVAM ETMİŞTİ

İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu martta yüzde 10,1’e gerilese de beklentilerin üzerinde kalmıştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı rakamlara göre, ülkede tüketici fiyatları bir önceki aya göre martta yüzde 0,8 artarak yıllık yüzde 10,1 oldu. Bu oran şubat ayında yüzde 10,4 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon beklentilerin altında düşüş kaydederken, İngiltere şu anda Batı Avrupa'nın en yüksek tüketici enflasyonuna sahip.

Batı Avrupa'da çift haneli enflasyon açıklayan tek ülke olan İngiltere'de, gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 19,1 artmıştı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, bu artışın Ağustos 1977'den bu yana en büyük artış olduğunu söylemişti.

ENFLASYON HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

BoE , daha önce gıda fiyat artışlarının gücünü ve kalıcılığını hafife aldığını kabul ederek kısa vadeli enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yükseltti.

Bir yıl içerisinde enflasyonu yüzde 2’nin altına düşürmeyi hedefleyen BoE, önceki yüzde 3,9 tahmini yerine dördüncü çeyreğin sonundaki enflasyon tahminini yüzde 5,1’e yükseltti.

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