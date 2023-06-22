İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
BOE enflasyonla mücadele için politika faizini beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 5'e çıkardı.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) enflasyonunun düşmesinin daha uzun süreceğine dair “ciddi” göstergeler olduğunu açıklamasının ardından politika faizini beklentilerin üzerinde 50 baz puan yükselterek yüzde 5’e çıkardı.
BOE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun yedi üyesi politika faizinin 2008’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5’e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. BOE böylece şubattan bu yana en yüksek faiz artırımına gitti.
Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 25 baz puan artırılmasını bekliyordu. (REUTERS)