İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

İş Bankası, 388,3 milyon Euro ve 224 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

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Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon işlemi için 388,3 milyon Euro ve 224 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, dün imzalanan kredi anlaşmasında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 16 ülkeden 33 bankanın katıldığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde “Euribor + yüzde 4,00”, dolar diliminde ise “SOFR + yüzde 4,25” oldu.

İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisinde sürdürülebilirlik performans kriterleri küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarı ile depremden etkilenen 11 şehirde kullandırılacak tüketici kredileri tutarı olarak belirlendi. Bu kriterlere ilişkin olarak belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, kredide faiz indirimi gerçekleşecek.

KADIN GİRİŞİMCİLER VE DEPREM BÖLGESİ AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, sürdürülebilirlik temalı kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon kredileri ile konuya verdikleri önemi bir kez daha vurguladıklarını belirten Yalçın, “Yeni sendikasyon kredimiz çerçevesinde, ülkemiz için acısı hala taze olan deprem felaketinden etkilenen bölgeye sağlayacağımız finansmanla buradaki iyileşmeye kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

İş Bankası'nın, kadının iş hayatına katılımının artırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinden biri olarak gördüğünü vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

“2023 yılının Mart ayında yayımladığımız Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'ndeki ilkeler doğrultusunda kadının toplumdaki yerini ve ekonomideki rolünü sağlamlaştırmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız 388,3 milyon Euro ve 224 milyon dolar tutarındaki yeni kaynakla müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteğimizi ve belirlediğimiz performans kriterleri aracılığıyla sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya devam edeceğiz.” (AA)

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