İş Bankası’nın net kârı üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

İş Bankası'nın net kârı, üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak 20,55 milyar TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İş Bankası yılın üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Buna göre banka üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 36 artışla 20,55 milyar TL seviyesine yükseltti. Geçen senenin aynı döneminde 15,04 milyar TL kâr açıklanmıştı.

Piyasa beklentileri bankanın bu dönemde yaklaşık 19 milyar TL kâr açıklaması yönündeydi.

İş Bankası'nın yılın ilk dokuz ayındaki yıllık kârı ise 52 milyar TL oldu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÖZEL BANKASI KONUMUNU SÜRDÜRDÜ

İş Bankası, Eylül 2022 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2022 yıl sonuna göre yüzde 47,6 artışla 2,1 trilyon TL’ye yükselterek ‘Türkiye’nin en büyük özel bankası' konumunu sürdürdü.

Aynı dönemde bankanın nakdi kredi hacmi 1 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 370,6 milyar TL’ye ulaştı ve ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi de Eylül 2023 döneminde 1,5 trilyon TL oldu. Türk parası mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 85,1 artarak 714,9 milyar TL’ye yükseldi.

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