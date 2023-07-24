İspanyol borsasında seçim düşüşü

Avrupa borsaları, İspanya borsasında seçim sonuçlarının ardından görülen düşüşlerle geriledi.

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İspanya borsası, ülkedeki genel seçimlerde hiçbir partinin hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesinin ardından Avrupa’da en büyük düşüşü kaydeden borsa oldu.

Seçim sonuçlarının siyasi çıkmaza işaret etmesi yatırımcıları endişelendirdi.

İspanya’nın gösterge IBEX endeksi dün gerçekleşen seçimlerde ne sağ ne de sol bloğun çoğunluğu elde edememesinin ardından yüzde 1,1 gerileyerek bir haftanın dip seviyesini gördü.

Madrid borsasında enerji ile bağlantılı ve sağ bloğun kazanacağını fiyatlamış olan şirketler düştü, Endesa’nın hisseleri yüzde 3,7, Iberdrola’nın hisseleri yüzde 1,4 geriledi.

Bankaları takip eden endeks yüzde 1,9 geriledi.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Euro bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz ayında beklentilerin altında 48,9 seviyesinde açıklandı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN ŞİRKETLER

Şirketlere bakılacak olursa, Danimarka merkezli Bavarian Nordic’in solunum virüsü (RSV) aşı programını sonlandırdığını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 23,1 düştü.

Hollonda’nın sağlık teknolojisi şirketi Phillips’in Çin’in sağlık teknolojisi alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olma isteği hakkında endişe duyduğunu belirtmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 5,8 düştü.

İsviçreli özel banka Julius Baer’in 2023’ün ilk yarısında net kârının yüzde 18 arttığını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 6 yükseldi. (REUTERS)

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