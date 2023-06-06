JPMorgan: TCMB politika faizini yüzde 25’e yükseltebilir

JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran toplantısında yüzde 8,50 seviyesinde olan politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceğine işaret etti.

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ABD bankası JPMorgan tarafından dün yayımlanan notta TCMB’nin 22 Haziran’daki para politikası toplantısında veya “belki daha da erken bir tarihte” politika faizini yüzde 25’e yükseltebileceği belirtildi.

JPMorgan ekonomistleri, dün müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda, “Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25’e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz” ifadelerine yer verdi. (REUTERS)

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