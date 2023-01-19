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KAP haberleri – 18 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 18 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr
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KAP haberleri – 18 Ocak 2023

BFREN & ONCSM & SDTTR: VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken açığa satış ve kredili işlem yasağı da 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

CEOEM: VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Şubat'a kadar emir tedbiri paketi getirildi.

AKSGY: Şirket tarafından Üsküdar'da bulunan AVM'deki dükkanın 45,1 milyon TL'ye satıldığı açıkladı.

ATAGY: 2023 yılında Emsal Gayrimenkul ve Reel Gayrimenkul şirketlerinden hizmet alınmasına karar verildiği açıklandı.

AYDEM: Şirketin Söke RES Yardımcı Kaynak GES – 16,9 MWm projesi hakkında ÇED Olumlu kararı verildiği açıklandı.

AVGYO: Şirketin Antalya'daki 156 metrekarelik daireyi bir yıllık 92 bin TL'ye kiraladığı açıklandı.

BRKO: Şirketin merkezinin İstanbul'a taşınması konusunda yapılan tadil başvurusunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

CRDFA: 11 milyon TL'ye kadar bir araç alınmasına karar verildiği açıklandı.

CUSAN: Şirket tarafından Kırıkkale'de mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini yüzde 70 oranında artırmak için 2 yıl sürecek 30 milyon dolarlık kapasite artış yatırımı yapacağı açıklandı.

GLYHO: 105 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.

GENIL: Üç ilaç geliştirme proje başvurusunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

INFO: 100 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISCTR: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK ve BDDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ISGSY: Şirketin bağlı ortaklığı Toksöz'ün ortaklarından Zafer Parlak'ın paylarını Şamil Toksöz'e devretmesi sonucu Toksöz'e açılan davaların Toksöz lehine sonuçlandığı açıklandı.

KAREL & SEGYO: VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

KZBGY & SNGYO: SNGYO tarafından 72 milyon adet KZBGY payının Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

MERKO: Şirketin Freeze – dry yatırımı kapsamında projenin konumlanacağı arsanın imar işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

NETAS: Şirketin Türk Telekom Mobil ile 2021'de imzalanan cNFVI sözleşme kapsamında 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G – EIR ve mevcut cNVFI platformunda storage kapasite artırımı için yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 1,9 milyon dolar bedelli alındığı açıklandı.

OZKGY: Aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemleri kapsamında, yaklaşık 45,9 milyon TL kiralama sözleşmesi imzalandığı, 3,3 milyar TL tutarında satış işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.

RAYSG: Ocak – Aralık döneminde prim üretimi yüzde 176,9 oranında artışla 6,1 milyar TL'ye yükseldi.

SASA: 2026 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan, yatırım bedelinin ise 1,5 milyar dolar olması beklenen 1 milyon ton/yıl kapasiteli Propilen Üretim Tesisi kurulması kapsamında ilgili şirket ile Honeywell UOP arasında anlaşma imzalandığı açıklandı.

SISE: Şirketin Cam Mersin fabrikası tarafından planlanan Düzcam ve Buzlucam Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.

SMRTG: Şirket ile GESAN arasında 9,5 milyon dolar bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurt içi satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SUWEN: 16 Kasım – 31 Aralık arasında yurt içinde iki mağaza açıldığı belirtildi.

TSPOR: Futbolcusu Futbolcu Emrehan Gedikli'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

ULUFA: Şirketin bankaya dönüşeceği yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

ZRGYO: 2023 yılında Emsal Gayrimenkul ve Yetkin Gayrimenkul şirketlerinden hizmet alınmasına karar verildiği açıklandı.

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