KAP haberleri – 25 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 25 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AKBNK: Yurtdışında 367 gün vadeli 11,5 milyon dolar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKFGY: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Net Gayrimenkul Değerleme ve Epos Gayrimenkul Değerleme'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

ARZUM: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

Beyaz Eşya Sektörü: Aralık'ta beyaz eşya üretimi yüzde 10, beyaz eşya ihracatı yüzde 8,9 azalırken, beyaz eşya iç satışları yüzde 8,8 arttı.

BVSAN: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 30 Ocak aralığında toplanacak.

DERHL: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

ESEN: Şirket ile MEFA Endüstri arasında Ankara, Bolu ve Tekirdağ'da gerçekleşmek üzere Çatı Öztüketim GES kurulu için 2,2 milyon dolarlık anlaşma imzalaması sonrasında, Bolu'daki Çatı GES'in tamamlandığı açıklandı.

EKGYO: 2023 yılında 1 milyon 481 bin 060 metrekare toplam brüt satış alanı ve 62,8 milyar TL satışa ulaşılmasının, net kârın ise 4,2 milyar TL olmasının ön görüldüğü açıklandı.

EPLAS & MZHLD: Davaya konu 12 milyon dolarlık borcun Kemal Zorlu tarafından Binbir Gıda'ya ödendiği açıklandı.

GEDIK: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı. 364 gün vadeli 155 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GESAN: Şirketin ASTS Profil'in Karaman'da bulunan arazilerine Öztüketim GES yapılması kapsamında 2,6 milyon dolarlık anlaşma sağladığı açıklandı.

HKTM: Şirketin Toplam Enerji Merkezi Sanayi ile 0,64 milyon dolarlık Çatı GES için sözleşme imzaladığı açıklandı.

HEKTS: Abdussemet Samimi Demiralp tarafından 1 milyon 104 bin 973 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

IDGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Reel Gayrimenkul Değerleme ve Terra Gayrimenkul Değerleme'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

ISMEN: Bağdat Caddesi'ne şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

IMASM: Şirket ile Afrika'daki müşterisi arasında 1,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

INVEO: 364 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KFEIN: Düzce'ye şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

KONTR: Borsa tarafından şirket paylarına 24 Şubat'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

KRGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Reel Gayrimenkul Değerleme ve Terra Gayrimenkul Değerleme'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

MACKO: Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

QNBFB: Yurt dışında 91 gün vadeli 20 milyon sterlin ve 91 gün vadeli 21,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBFL: 84 gün vadeli 75,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RODRG: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar brüt takas getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 24 Şubat'a kadar uzatıldı.

RYGYO: İzmir'de inşa edilen 7 bin 800 metrekarelik 7 adet deponun iskanının alındığı açıklandı.

SAMAT & VKING: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

TATGD: Saha Kurumsal ile 1 yıl süreli Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TNZTP: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

VESTL: 175 gün vadeli 280 milyon TL tutarında bono ve 378 gün vadeli 120 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK: 183 gün vadeli 20 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

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