Kısa vadeli dış borç nisanda geriledi

Martta 203,3 milyar dolara yükselerek rekor tazeleyen kısa vadeli dış borç, nisanda 202,9 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Nisan’a ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 202,9 milyar dolar oldu. Martta bu rakam 203,3 milyar dolar idi.

Söz konusu stokun 17,1 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,1, Merkez Bankası'nın yüzde 19,9, özel sektörün ise yüzde 59 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

2022 YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 8,6 ARTTI

Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 161,9 milyar ABD doları oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 oranında artarak 66,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 55,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 oranında azalarak 21,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 oranında artışla 17,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

İTHALAT BORÇLARINDA YÜZDE 1,6 ARTIŞ

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 23,7 oranında artışla 16,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 49,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 16,3 oranında artarak 33,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,7 oranında artarak 88 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 16,1 oranında artarak 86,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,6 oranında artarak 74,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Nisan sonu itibarıyla 966 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 238 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

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