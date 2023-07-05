KKM’de Hazine desteği uygulaması TCMB’ye devredilecek

Kur korumalı mevduatta TL cinsi işlemler için Hazine'nin uyguladığı destek Merkez Bankası'na devredilecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) desteği uygulamasını Merkez Bankası’na (TCMC) devredecek. Hazine'nin KKM'de karşı taraflı TL cinsi işlemler için uyguladığı desteği artık TCMB sağlayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifini duyurdu.

HAZİNE’YE DEVREDİLİYOR

Gerçek kişilerin TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca destek sağlanıyordu. Öte yandan benzer bir uygulama ise TCMB nezdinde dövizden TL’ye dönüşen vadeli mevduat ve katılma hesapları için yapılıyordu.

İlgili düzenleme ile Hazine çatısı altında yürütülen uygulamanın da TCMB’ye devredilmesi planlanıyor. Ayrıca uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de TCMB’ye veriliyor.

İlginizi Çekebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki katına çıkarıldı