Kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 635,2 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 373 milyar 685 milyon lira artarak 9 trilyon 635 milyar 198 milyon liraya yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Haziran itibarıyla 373 milyar 685 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liradan 9 trilyon 635 milyar 198 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 526 milyar 170 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 5,0 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 947 milyar 263 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Haziran itibarıyla 7 milyar 287 milyon lira artışla 1 trilyon 373 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 147 milyon lirası konut, 80 milyar 585 milyon lirası taşıt ve 856 milyar 816 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 34 milyar 514 milyon lira artarak 1 trilyon 153 milyar 60 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 11 milyar 233 milyon lira artarak 732 milyar 656 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 381 milyar 97 milyon lirası taksitli, 351 milyar 559 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 352 milyon lira artarak 166 milyar 491 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 109 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 3 milyar 174 milyon lira artışla 1 trilyon 914 milyar 545 milyon lira oldu. (AA)

İlginizi Çekebilir Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı