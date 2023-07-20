Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı

Politika faizinde artış sonrası kredi kartı ve KMH faiz tavanı da arttı. İşte 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yeni oranlar...

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltmesinin ardından kredi kartı ve ek hesap ya da kredili mevduat hesabı olarak bilinen KMH faizlerinde üst limitler arttı.

1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkmış olacak.

Ticari krediler için tavanlar ise yüzde 29,4 ve yüzde 37,8’e yükseldi. Bir önceki oranlar ise yüzde 25 ve yüzde 32,2 idi.

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