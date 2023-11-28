Binance CEO’su için yurt dışı çıkış yasağı

Hazine'den yapılan açıklamada Binance'in Hamas, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Suriye, Kuzey Kore, İran gibi bölgelerdeki kişilere karşı önlem alınmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca teröristlerle ve fidye yazılımı saldırganlarına karşı şüpheli işlemleri önlemeye ve raporlamaya yönelik programların uygulanmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Binance ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satmaya yönelik web siteleriyle yapılan işlemleri hiçbir zaman bildirmedi. Öte yandan dijital korsanlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, kaçakçılık gibi suçlardan elde edilen sanal varlık gelirlerine dönük işlemleri de bildirmedi.

Binance CEO’su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO’luğundan ayrıldığını duyurmuştu. (SÖZCÜ-AA)