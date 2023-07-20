İngiltere’den kripto para kararı

İngiltere'nin Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Griffith, kripto varlıkları bir "kumar" biçimi olarak ele almanın mevcut riskleri azaltmayacağını belirtti.

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İngiliz Parlamentosunda konuşan Griffith, parlamentoya bağlı Hazine Komisyonu’nun bu yılın mayıs ayında kripto para birimlerinin kumar biçimi olarak denetlemeye tabi tutulması yönünde tavsiyesinde bulunduğunu fakat bunun hükümet tarafında kabul görmediğini belirtti.

“RİSKLERİ DE AZALTMAYACAK”

İlgili komisyon üyesi vekillerin sorularını yanıtlayan Griffith, bu türden bir denetlemenin İngiltere’nin diğer Avrupa Birliği’ne bağlı ve küresel denetleyiciler ile çelişeceğini, söz konusu para birimlerine ilişkin riskleri de azaltmayacağı savundu. (AA)

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