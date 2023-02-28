Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin adımlarının büyük oranda fiyatlanmasıyla piyasalarda belirsizlikler sınırlı da olsa azaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması risk iştahını destekliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin adımlarının büyük oranda fiyatlanmasıyla piyasalarda belirsizlikler sınırlı da olsa azaldı.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 4,5 gerileyerek tahminlerin altında kalırken, bekleyen konut satışları yüzde 8,1’le Haziran 2020’den bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerle yumuşak iniş ihtimalinin tekrar gündeme geldiğini ve bunun da piyasaları desteklediğini kaydetti.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ KASIMDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25’er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü hatırlattı.

Fed yetkilileri de para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Philip Jefferson bankanın yüzde 2’lik enflasyon hedefini savundu.

Enflasyon hedefini değiştirmenin beklentileri olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Jefferson, hizmet sektöründeki fiyatların rahatlaması durumunda bu sektördeki ücretlerde de yumuşama yaşanabileceğini dile getirdi.

Dün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98’le 10 Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıksa da, bu seviyelerde tutunamayarak günü yüzde 3,92’den tamamladı.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 yüzde 0,31, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

AVRUPA’DA FAİZ ARTIŞLARI 2024’E KADAR SÜREBİLİR

Avrupa tarafında da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artışlarına 2024’e kadar devam edebileceğine ilişkin endişeler güçleniyor.

Para piyasalarında ECB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3,8’e çekebileceğinin fiyatlanmaya başlamasıyla bölge ülkelerinin tahvillerinde satış baskısı artarken, Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,58’le son 12 yılın zirvesine çıktı.

Dün sözle yönlendirmelerine devam eden ECB üyelerinden Boris Vujcic, çekirdek enflasyonun güçlü kalmayı sürdürdüğü müddetçe bankanın şahin politikalarından vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,13, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,70 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

ASYA PAY PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Bugün Asya’da pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler düşüşleri sınırlıyor.

Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya’da sanayi üretimi aylık yüzde 4,6 gerileyerek son 8 ayın en kötü performansını sergiledi.

Ülkede perakende satışlar ise yüzde 1,9 artışla beklentileri geride bıraktı. Öte yandan, Hong Kong’da maske kullanımına ilişkin zorunluluk kaldırıldı.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düştü. Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.

DOLAR/TL 18,88’DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yurt içinde, dün, yükselişe eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,74 üzerinde 5.197,44 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise yatay seyirle 18,8875’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8860 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.150 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH’nin geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 4. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, ocak ayı Hizmet ÜFE

16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, aralık ayı S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi

17.45 ABD, şubat ayı ISM Chicago PMI

18.00 ABD, şubat ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi ve tüketici güven endeksi (AA)

İlginizi Çekebilir Depremden etkilenen 4 ilde ihracat kredilerine ek süre