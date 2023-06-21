Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’a çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrediyor.

Fed’in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Banka, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Fed’in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

ABD’NİN KONUT PİYASASI HALA SICAK

Öte yandan, dün açıklanan verilerde ABD’nin konut piyasasının hala oldukça sıcak olması dikkati çekerken, ülkede konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine, inşaat izinleri de aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bine çıktı.

Analistler, ABD’de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirterek, bugün Powell’ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Powell’ın açıklamalarıyla birlikte beklentilerde de değişiklik olabileceğini söyledi.

Söz konusu verilerin ardından dün altının ons fiyatı yüzde 0,7 değer kaybederek 1.937 dolara inerken, bakırın libresi yüzde 0,4 artışla 3,88 dolara çıktı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,72 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

AVRUPA’DA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Avrupa’daki satış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin “şahin” tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka’nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya’da MIB 30 endeksi 0,64 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

ASYA’DA PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYİR İZLEDİ

Asya’da pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Çin’in ekonomiyi desteklemek adına atacağı adımlar yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Analistler, Çin’de kredi ve politika faizlerinde gerçekleştirilen indirimlerin maliye politikalarıyla desteklenip desteklenmeyeceği sorusunun öne çıktığını aktararak, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

DOLAR/TL 23,57’DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,34 altında 5.251,61 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 azalışla 23,5711’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,5770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye haziran ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell’ın konuşması (AA)