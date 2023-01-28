Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi

Küresel pay piyasaları, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileriyle bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarıyla birlikte yoğun veri gündemine çevrildi.

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Küresel pay piyasaları, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentileriyle bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarıyla birlikte yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişesini yumuşatması ve hızlanan bilanço döneminde şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakması risk iştahını artırdı.

Küresel pay piyasaları bu gelişmelerle yükseliş eğiliminde hareket ederken, para politikalarına ilişkin beklentilerdeki belirsizlikler de azaldı.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Analistler, gelecek hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların zorlaşabileceğini söyledi.

FAİZ ARTIŞLARINA ARA VERİLİR Mİ?

Fed ve ECB’nin politika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çeken analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin ipuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, Fed’in martta faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesinin olası olduğunu ifade etti.

ECB tarafında, faiz artışlarına mart ayında da devam edileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyallerin önem arz ettiğini söyledi.

Emtia fiyatları bu hafta karışık bir seyir izlerken, Brent petrolün varil fiyatı haftalık yüzde 1,86 azalışla 86,1’ya indi. Altının ons fiyatı ise haftalık yüzde 0,1 artışla 1928,8 dolara çıktı.

ABD’DE BİLANÇO DÖNEMİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD’de pay piyasaları geçen hafta alıcılı bir seyir izlerken, gelecek hafta çarşamba günkü Fed’in para politikası kararları ve cuma günkü istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta ülkede açıklanan veriler ekonominin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentisini artırarak pay piyasalarını desteklerken, açıklanan şirket finansal sonuçları da hisse ve sektör bazlı oynaklıkları artırdı.

Buna göre, ABD ekonomisi, 2022’nin 4’üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022’de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1’e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Elektrikli araba üreticisi Tesla gelirlerini dördüncü çeyrekte yüzde 37 artırarak 24,3 milyar dolara çıkarırken, piyasa beklentileri gelirlerin 24,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

ABD’li teknoloji şirketlerinden Microsoft’un net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

General Electric söz konusu dönemde 21,8 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri geride bırakırken, Johnson&Johnson’ın geliri 23,7 milyar dolarla piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Analistler, yoğun takvimle birlikte bilanço döneminin de devam ettiğini hatırlatarak, gelecek hafta açıklanacak Apple, Amazon, Alphabet ve Meta şirketlerinin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle, geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 2,47, Nasdaq endeksi yüzde 4,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

30 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba ADP özel sektör istihdam raporu ve ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri ve cuma işsizlik oranı takip edilecek.

AVRUPA’DA GÜNDEM YOĞUN

Avrupa borsalarında geçen hafta İngiltere hariç yükseliş eğilimi öne çıkarken, gelecek hafta gözler perşembe günkü ECB ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası kararlarının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bölgede daha önce alınan enflasyona ilişkin yumuşama sinyallerinin ECB ve BoE tarafından yeterli bulunmadığını kaydederek, iki merkez bankasının da 50 baz puanlık faiz artışının ardından mart ayındaki toplantıda faiz artırım hızını yavaşlatabileceğini söyledi.

Bölge ekonomisine ilişkin geçen hafta alınan sinyallerin karışık olduğuna dikkati çeken analistler, buna karşın doğal gaz fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin bölge ekonomilerinde üretim maliyetleri ve enflasyon açısından rahatlama sağladığını bildirdi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE SINIRLI GERİLEME

ECB’nin şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentilerle Euro/dolar paritesi 1,0931’le 10 ayın zirvesini görmesini ardından sınırlı gerileyerek haftayı yüzde 0,1 artışla 1,0868’den tamamladı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de yeniden hızlandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna’ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklarken, ABD’li üst düzey yetkililer de, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu.

Geçen hafta İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,45, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,77 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 2,56 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve Almanya’da büyüme, salı Euro Bölgesi’nde büyüme ve Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi’nde tahmini TÜFE ile işsizlik oranı ve cuma bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

ASYA PİYASALARI POZİTİF SEYRETTİ

Asya borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin piyasaları hafta boyunca kapalı kaldı.

Japonya’da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI ocakta 48,9’da sabit kalarak imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, hizmet sektörü PMI 52,4’e çıktı.

Ülkede, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 4,3 artarak son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydederken, analistler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) söz konusu veriye karşın güvercin duruşunu korumasının beklendiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,12, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,92 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,71 yükseldi.

30 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde salı Japonya’da işsizlik oranı ve sanayi üretimi, Çin’de sanayi karlılıkları, çarşamba Çin’de imalat sanayi PMI ve cuma hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,44 azalışla 5.191,83 puandan tamamladı.

Analistler, bilanço sezonun gelecek haftadan itibaren hızlanmasıyla hisse ve sektör bazlı ayrışmaların ortaya çıkabileceğine dikkati çekerek, cuma günü açıklanacak TÜFE ve yurt içi ÜFE verisinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın hemen üzerinde 18,8052’den tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde salı dış ticaret dengesi ve çarşamba imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. (AA)

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