Küresel piyasalarda pozitif seyir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine yönelik beklentiler yeni haftada da küresel piyasaları pozitif etkiliyor.

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerle başlayan pozitif seyir, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri Fed’in enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşabileceği öngörülerini güçlendirirken, piyasalarda risk iştahının arttığı görülüyor.

Fed yetkilileri temkinli tutumlarını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Fed’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, faiz oranlarında olmaları gereken zirve noktada veya bu noktaya yakın olduklarını belirtirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins ilave sıkılaştırmayı masadan kaldırmadıklarını, yüksek enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun yüzde 2’ye doğru yol alıp almadığından emin olmadığına işaret ederek, Fed’in sabırlı olması ve hızlı hareket etme baskısına direnmesi gerektiğini savundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise veriler ile tüketiciler ve işletmelerin ekonomi hakkındaki düşünceleri arasında boşluk olduğunu belirterek, enflasyonun iyileşmesine karşın hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.

DOLARDA GERİLEME, ALTIN VE PETROLDE ARTIŞ

Öte yandan, ülkede cuma günü açıklanan veriler konut piyasasının güçlü kaldığına işaret etse de, dolar diğer gelişmiş para birimleri karşısında gerilemeye devam ediyor.

Dolar endeksi 103,5’le 1 Eylül’den bu yana en düşük seviyeye inerken, tahvil piyasalarında geçen hafta izlenen alış ağırlıklı seyrin devam edip etmeyeceği takip ediliyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,45 seviyesinde dengelenirken, ABD’de gerçekleşecek tahvil ihracında 20 yıllık tahvillere gelecek talebe göre tahvil piyasalarında oynaklığın artması bekleniyor.

Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,2 artışla 1,981 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 değer kazancıyla 81,2 dolardan alıcı buluyor.

ABD BORSALARI

Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti.

ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise yatay seyirle başladı.

AVRUPA TARAFI POZİTİF

Avrupa borsalarında cuma günü yükseliş eğilimi öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirterek “Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve deglobalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya.” dedi.

Lagarde,”Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor.” ifadesini kullandı.

Cuma günü, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,84, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,26 ve İtalya’da MIB 30 endeksi 0,82 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA ALICILI SEYİR

Asya piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi son 33 yılın zirvesini test etmesinin ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri verdi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma oranlarını sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 4,20’de sabit bırakırken, ülke ekonomisine yönelik endişelerin devam etmesi pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülemeyi sürdürüyor.

Kapanışa yakın, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 7 bin 853,36 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 28,6875’ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,6990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya’da ÜFE ve ABD’de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7 bin 910 ve 8 bin seviyelerinin direnç, 7 bin 730 ve 7 bin 590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, ekim ayı yurt dışı ÜFE

10.00 Almanya, ekim ayı ÜFE

18.00 ABD, ekim ayı CB öncü gösterge endeksi (AA)