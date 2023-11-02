Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon raporunu açıklıyor
TCMB Başkanı Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu bugün açıklıyor.
Erkan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz.
* Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.
* Bir süredir yüksek ve oynak seyreden enflasyonu kontrol altına almanın uzun ve zorlu bir süreç olacağı bilinciyle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanıncaya kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
* Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek.
* İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz.
* Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.
* Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlenmektedir.
* Haziran-eylül döneminde yıllık enflasyonda 23,3 puanlık artış görüldü. Enflasyon artışında akaryakıt fiyatlarındaki artışın 4,8 puanlık, döviz kurlarındaki artışın 4,3 puanlık, akaryakıt hariç vergi artışlarının 2,5 puanlık katkısı olmuştur.
* Eylül enflasyonu Ekim’deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.
* Talepteki aşırılık cari dengeye olumsuz yansımıştır.
* Hizmetlerdeki fiyat katılığı enflasyonu etkilemeyi sürdürecektir.
* Talepteki güçlü seyir, devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir. Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır.