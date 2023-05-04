Merkez Bankası enflasyon tahminlerini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini 2023 ve 2024 sonu için sabit bıraktıklarını açıkladı.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuştu.
Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini 2023 sonu için yüzde 22,3, 2024 sonu için yüzde 8,8’de sabit bıraktıklarını belirtti.
TCMB’nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 78,1 dolara geriledi. Üç ay önceki raporda bu rakam 80,8 dolardı.2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini de 77,3 dolardan 73,6 dolara düşürüldü.
TCMB’nin 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 22’den yüzde 27,9’a yükseltilirken, 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini yüzde 11,5’te sabit bırakıldı.
TCMB’nin 2023 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde -8,5’ten yüzde -9,8’e çekildi. TCMB’nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini de yüzde 2,3’ten yüzde 0,4’e çekildi.
Kavcıoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir.
* Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Enflasyonun sadece ana eğilimine değil yayılımına ilişkin göstergeler de gerilemektedir.
* Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir.