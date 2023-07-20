Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltti. Piyasa beklentisi, geçen ay 650 baz puan artırılan faizin bugün de 500 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5’e yükseltti.

Faiz artış miktarı, piyasa beklentilerinin belirgin şekilde altında kaldı.

TCMB bugün faiz artırımının yanı sıra, “parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldı”.

Karara dair açıklamada, kur, ücret ve vergi artışlarının enflasyonu olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların ardından gelen faiz kararı açıklamasında ayrıca “Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme” vurgusu da dikkat çekti.

Karar sonrası dolar kurunda hafif artış görüldü.

Banka geçen ay faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 15’e yükseltmiş, bu artış, 27 ay sonra yapılan ilk faiz artışı olmuştu.

Faizin bugün yükseltileceği seviye için piyasada ekonomistlerin ortalama beklentisi, AA ve Reuters anketinde yüzde 20, Bloomberg anketinde yüzde 18,5 olmuştu.

Seçim öncesindeki 2 yıllık dönemde faiz indirimleri yapan ve kredi musluklarını açan hükümet, seçim sonrasında faiz artışına gitmiş ve kredi musluklarını kısmıştı.

PPK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

ENFLASYONDA KUR VE VERGİ ETKİSİ

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

KADEMELİ ARTIŞA DEVAM MESAJI

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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