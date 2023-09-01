Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını artırdı

24 Ağustos'ta politika faizini beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi daha geldi.

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Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 25.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 26.75 olarak belirledi.

Yeni oranlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası en son 24 Haziran’da reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 16.75 olarak belirlemişti.

REESKONT İŞLEMİ NEDİR?

Reeskont, kısaca tekrar iskonto anlamına geliyor. Yani, herhangi bir bankanın elinde bulunan ve daha ödeme zamanı gelmemiş olan senetleri bankanın kendi belirlediği belli başlı şartlar karşılığında merkez bankasına iskonto ettirerek paraya çevirmesi anlamına geliyor.

Reeskont kredisi ise, ihracatçılara uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, TCMB ile işbirliği içerisinde, Eximbank’a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programı olarak öne çıkıyor. (REUTERS, SOZCU)

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