Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt ve net rezervleri geçen hafta arttı.

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Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 788 milyon dolar artışla 80 milyar 59 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 8 Eylül’de 79 milyar 271 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bankanın net rezervleri de geçen hafta 1,3 milyar dolarlık artışla 17,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB'nin swap hariç net rezerv ise geçen hafta -58,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv -58 milyar dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Söz konusu dönemde altın rezervleri 81 milyon dolar artarak 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 455 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 870 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 14’üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 15 Eylül itibarıyla 121,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 23 milyar dolara ulaştı. (AA)

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