Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta brüt veride 4 milyar dolarlık, net veride 6,4 milyar dolarlık artış kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri geçen hafta 4 milyar dolarlık artışla 125,5 milyar dolara yükseldi.

Bankanın net rezervleri de geçen hafta 6,4 milyar dolarlık artışla 24 milyar dolara yükseldi.

Geçen hafta swap (takas) hariç net rezerv de 3 milyar dolarlık artışla -55,2 milyar dolar oldu.

Seçimlerin ikinci turu sonrasındaki yaklaşık dört aylık dönemde artış brüt rezervde 27 milyar dolar, net rezervde 28,4 milyar dolar, swap hariç net rezervde 5,3 milyar dolar oldu.

Öte yandan, kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 2,1 milyar TL’lik düşüşle 3 trilyon 304 milyar TL’ye geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırıldığında, 1 milyar 160 milyon dolar geriledi.

Yabancılar geçen hafta nette 74,4 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

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